Il 26 aprile 2026 si ricorda il quarantennale dell’incidente nucleare di Chernobyl, avvenuto nel 1986 in Ucraina. Da allora, le zone vicine alla centrale sono state soggette a una contaminazione radioattiva che permane ancora oggi. In Lombardia, si continua a monitorare la presenza di radionuclidi, ma l’attenzione si concentra anche sul rischio rappresentato dal radon, un gas radioattivo naturale che si trova nel sottosuolo.

Milano, 26 aprile 2026 – Chernobyl “compie“ quarant’anni. Era il 26 aprile 1986 quando, in seguito a un collaudo di sicurezza, esplose il reattore 4 della centrale nucleare in Ucraina, allora Repubblica Socialista Sovietica. L’Europa e il mondo affrontarono così il più grave incidente nucleare della storia. Anche l’Italia dovette affrontare il rischio radiazioni, che, quarant’anni dopo, continua ad essere monitorato. La Lombardia non fa eccezione. Gli alimenti. L’ultimo rapporto di Arpa Lombardia 2025, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, spiega che nel 32% dei campioni di prodotti alimentari è stata individuata la presenza in tracce di Cesio 137 ancora riconducibile alle conseguenze dell’incidente di Chernobyl; questi 54 campioni sono relativi a selvaggina (cinghiale), funghi e pesci di lago.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia radioattiva: l’eredità di Chernobyl c’è ancora (ma non preoccupa). Il vero pericolo è il radon

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