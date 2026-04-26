Chernobyl | l’ombra del disastro nucleare che colpì il Nord Italia

Il 26 aprile 1986, un’esplosione nel reattore di Chernobyl, avvenuta in Unione Sovietica, provocò una vasta diffusione di radioisotopi nell’atmosfera. I venti portarono le sostanze nocive anche sulle regioni del Nord Italia, dove furono rilevati incrementi di particelle radioattive nell’aria e nel suolo. Questo evento rappresentò uno dei più gravi incidenti nucleari della storia, con conseguenze che si estesero ben oltre i confini dell’area coinvolta.

? Cosa sapere L'esplosione del reattore di Chernobyl in U il 26 aprile 1986 colpì il Nord Italia.. La nube radioattiva causò 4.000 decessi per tumori secondo i dati ONU.. Quarant’anni fa, nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1986, l’esplosione del reattore nella centrale di Chernobyl in U scatenò una nube tossica che colpì anche il Nord Italia. Il disastro nucleare, avvenuto durante un test di sicurezza di routine, fu causato da difetti strutturali e gravi errori tecnici che squarciarono il tetto dell’impianto esponendo il nocciolo. Il bilancio umano e la contaminazione transfrontaliera. Le conseguenze del sinistro si sono manifestate su due livelli temporali e fisici distinti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Chernobyl 2.0: Il disastro nucleare segreto

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