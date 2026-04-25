I morti di Chernobyl le malattie e la paura | il conto ancora aperto del disastro nucleare

Il disastro di Chernobyl avvenuto nel 1986 ha causato numerose vittime e ha lasciato un’eredità di malattie e paure tra le popolazioni colpite. Le conseguenze sulla salute delle persone esposte alle radiazioni sono ancora oggetto di studio e dibattito, mentre i dati ufficiali e quelli non ufficiali continuano a divergere. La questione delle vittime e degli effetti a lungo termine rimane aperta, senza una cifra definitiva che possa chiudere il conto di quell’incidente.

Roma, 25 aprile 2026 – Probabilmente, non sapremo mai quante vittime ha fatto davvero il disastro di Chernobyl. L'esplosione del reattore numero 4, la nube radioattiva in volo sull’Europa, le ripercussioni sulla salute. La concatenazione di eventi sfortunati e negligenze umane accaduta la notte tra il 25 e il 26 aprile 1986 rende impossibile analizzare con precisione il bilancio di una tragedia che quarant'anni dopo fa ancora molta paura. Il Chernobyl Forum delle Nazioni Unite, redatto nel 2005 da Oms, Unscear, Iaea e altre agenzie, certifica con sicurezza 65 morti e stima 4mila decessi presunti, tra conseguenze dirette e indirette delle radiazioni, nel corso dei decenni successivi alla tragedia tra la popolazione più esposta.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I morti di Chernobyl, le malattie e la paura: il conto (ancora aperto) del disastro nucleare Chernobyl 2.0: Il disastro nucleare segreto Notizie correlate Chernobyl: i segreti del KGB svelano il caos del disastro nucleare? Cosa sapere Rete4 trasmette il docufilm Fuga da Chernobyl sulle prime 48 ore del 1986. Chernobyl 40 anni dopo fa paura: «Rischio radioattivo coi droni russi». L’esperto Adam Higginbotham: «Ma il nucleare oggi è sicuro»La guerra che incombe; la cocciuta incompetenza dei leader; l’energia che da motore della società diventa fonte di angoscia, caos, morte. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Perché l’Ucraina sceglie il nucleare 40 anni dopo Chernobyl; Chernobyl: la fine dell’innocenza; 40 ANNI DI CHERNOBYL, UNO SHOCK MAI SUPERATO; Quarant’anni fa il disastro di Chernobyl: Eravamo a Kiev, nessuno ne parlava. I morti di Chernobyl, le malattie e la paura: il conto (ancora aperto) del disastro nucleareA quarant'anni dall'esplosione del reattore numero 4, fare un bilancio preciso delle vittime e delle conseguenze è ancora impossibile: gli effetti delle radiazioni, la Foresta Rossa e gli attacchi dei ... msn.com 40 anni fa il disastro di Chernobyl, il più grave incidente nucleare della storiaIl 26 aprile ricorre il 40° anniversario del disastro della centrale atomica di Chernobyl, il più grave incidente nucleare della storia ... rainews.it Chernobyl, la forza della preghiera nel cuore di chi resta. A quarant'anni dal disastro nucleare che ha scosso l'Ucraina e l'Europa. Le testimonianze di un sacerdote e di una sopravvissuta nel racconto di Svitlana Dukhovych x.com La tragedia del 1986 e l’invasione. Viaggio per le strade di Chernobyl fra macerie, cavalli e paure che raccontano l’Ucraina. Il reportage Di Kristina Berdynskykh - facebook.com facebook