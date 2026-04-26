Il prezzo del diesel ha raggiunto i 2,005 euro al litro, segnando un aumento del 20% rispetto ai livelli precedenti, a causa dell'inizio del conflitto in Iran. Nel settore della logistica, si registra una perdita di circa 1,5 miliardi di euro nelle prime otto settimane di quest'anno. Questa situazione ha avuto un impatto diretto sui costi di trasporto e sulla gestione delle merci.

? Cosa sapere Il prezzo del diesel sale a 2,005 euro dopo l'inizio del conflitto in Iran.. Il settore logistico registra un buco di 1,5 miliardi di euro nelle prime otto settimane.. Il costo del carburante per i trasporti pesanti ha generato un buco di circa 1,5 miliardi di euro nelle prime otto settimane di conflitto in Iran. L’impennata dei prezzi del diesel alla pompa, scattata con l’inizio delle ostilità, ha portato il valore medio del litro da 1,676 a 2,005 euro, segnando una crescita vicina al 20 per cento. L’impatto economico del conflitto sulle catene logistiche. Le analisi dell’ufficio studi della Cgia di Mestre evidenziano come l’autotrasporto delle merci abbia dovuto assorbire costi supplementari enormi a causa della crisi energetica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Logistica in crisi: il diesel schizza del 20% e pesa 1,5 miliardi

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