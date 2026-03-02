Attacco in Iran schizza il prezzo del petrolio | aumentano listini di benzina e diesel

Un attacco in Iran coinvolge Stati Uniti e Israele, portando a una risposta nel Medio Oriente. Questa situazione ha provocato un aumento dei prezzi del petrolio, con conseguente incremento dei listini di benzina e diesel. La tensione tra le parti si riflette immediatamente sui mercati energetici, creando un incremento dei costi di carburante per i consumatori.

(Adnkronos) – L'attacco degli Stati Uniti e di Israele in Iran e la risposta del Paese nell'area mediorientale comincia a riflettersi con più forza sul mercato del petrolio, i cui prezzi sono in forte aumento. Il Brent con consegna ad aprile è salito oggi, lunedì 2 marzo, del 14% in avvio di contrattazioni, attestandosi a. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Movimenti al ribasso sui listini della benzina. Sale il prezzo del diesel

Attacco all’Iran, vola il prezzo del petrolio: il Brent schizza a 78,80 dollari (+8,28%), il Wti a 72.24 (+7,79%)Il prezzo del petrolio prende il volo, scontando le tensioni geopolitiche legate all’attacco militare congiunto degli Stati Uniti e Israele all’Iran...

Una raccolta di contenuti su Iran.

Temi più discussi: Petrolio alle stelle dopo l'attacco all'Iran: Brent a +8,28%, chiuso lo Stretto di Hormuz; Cosa succederà al prezzo del petrolio dopo l'attacco all'Iran; Attacco all'Iran, Teheran chiude Hormuz: a rischio un quinto del petrolio mondiale; Stretto di Hormuz chiuso, tensione su petrolio, Gnl e cripto. Come cambiano i prezzi.

Fai la tua domanda all'esperto: [email protected]MILANO – L’attacco verso l’Iran di Stati Uniti e Israele fa schizzare le quotazioni di petrolio e gas. Il Brent questa mattina è balzato verso gli 80 dollari, posizionandosi poco sotto. I future sul g ... repubblica.it

Petrolio, volano i prezzi dopo l'attacco in Iran: diesel ai massimi da un anno. «Ed è solo l'inizio»Vola il prezzo del petrolio. L'attacco contro l'Iran e la rappresaglia di Teheran contro i Paesi del Golfo rischiano di scatenare un vero e proprio choc sui mercati e sul ... corriereadriatico.it

Fuoco incrociato tra Iran e Israele, con tutta la regione in fiamme: avvertite numerose esplosioni questa mattina a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Un morto in Bahrein per gli attacchi iraniani. Nella notte l'aviazione israeliana ha colpito obiettivi nel su facebook

Ziarati: “Non è ancora il giorno della libertà per il mio Iran Il futuro è pieno di dubbi” x.com