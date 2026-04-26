«Siete solo saponette mancate». La frase detta all'indirizzo della Brigata Ebraica ha caratterizzato la giornata di ieri. Un 25 aprile che in due piazze simboliche, Roma e Milano, ha mostrato fino in fondo la deriva che già alla vigilia si vedeva nei manifesti, nei post, nelle convocazioni militanti. La Liberazione piegata a tribunale ideologico, il corteo trasformato in filtro politico e la memoria ridotta a recinto da cui espellere chi non si allinea. A Milano il corteo, al quale secondo l'Anpi hanno partecipato circa 100mila persone, si è fermato per circa due ore a causa delle contestazioni allo spezzone della Brigata Ebraica, poi costretto a uscire scortato, protetto e isolato dal resto della manifestazione, accompagnato verso via Fatebenefratelli tra contestazioni, tensioni e insulti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'odio rosso uccide il 25 aprile. Aggressioni ed ebrei cacciati al grido: "Siete delle saponette mancate"

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