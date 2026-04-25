Le celebrazioni del 25 aprile a Milano si tingono di rosso vergogna: la Brigata ebraica è stata scortata fuori dalla manifestazione dopo contestazioni e blocchi da parte di attivisti pro Palestina. L’intervento delle forze dell’ordine, in tenuta antisommossa, si è reso necessario dopo che un gruppo di manifestanti ha fermato il corteo in corso Venezia, all’angolo con via San Donato, impedendo di fatto la prosecuzione della sfilata. Secondo quanto riferito dai presenti, la Brigata ebraica è stata accompagnata fuori dal corteo per motivi di sicurezza. “Siamo stati cacciati dalla polizia, è un fatto grave”, ha riferito Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Siete saponette mancate”: a Milano insulti choc alla Brigata ebraica, il 25 aprile è rosso vergogna

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