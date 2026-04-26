Lodi caos al sottopasso | i cittadini sfidano Comune e ANAS

A Lodi, i cittadini hanno inviato diffide a Comune e ANAS riguardo al sottopasso della città. L'area è occupata da insediamenti illegali e accumuli di rifiuti, in concomitanza con i lavori al ponte Bonaparte. La situazione ha causato tensioni tra chi chiede interventi immediati e le istituzioni coinvolte. La vicenda si inserisce nel contesto delle problematiche legate alla gestione del territorio e alla sicurezza pubblica.

? Cosa sapere I movimenti civici hanno inviato diffide a Comune e ANAS per il sottopasso di Lodi.. L'area è occupata da insediamenti illegali e rifiuti in concomitanza con i lavori al ponte Bonaparte.. Domenica 25 aprile 2026, i movimenti civici di Lodi hanno presentato formali diffide al Comune e ad ANAS per denunciare il degrado estremo e l’insicurezza che colpiscono il sottopasso della Tangenziale Est. La questione ha assunto una dimensione nazionale dopo che un servizio del TG4 è andato in onda nella giornata di ieri, documentando la realtà di un’area abbandonata. La troupe televisiva ha ripreso la presenza di accampamenti abusivi e la pericolosità dei focolai accesi che divampano costantemente tra i rifiuti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lodi, caos al sottopasso: i cittadini sfidano Comune e ANAS Notizie correlate Anas, idea stralcio al sottopasso. Patto per il Nord: "Così non va"CASALPUSTERLENGO (Lodi) La nuova tangenziale di Casalpusterlengo finisce di nuovo al centro del dibattito politico. Vallevenere: i cittadini sfidano il Comune con un piano salva-suoloI residenti di Vallevenere hanno presentato una proposta alternativa al Comune di Ascoli per gestire la delicata questione della delocalizzazione...