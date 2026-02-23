Anas idea stralcio al sottopasso Patto per il Nord | Così non va

Anas ha deciso di eliminare un progetto di stralcio al sottopasso della nuova tangenziale di Casalpusterlengo, suscitando critiche dal Patto per il Nord. L'intervento, che prevedeva modifiche alla viabilità, viene giudicato sbagliato da alcuni politici locali. La discussione si accende perché l'intervento avrebbe migliorato la sicurezza stradale. I cittadini attendono chiarimenti sulle prossime mosse delle autorità e sul futuro dell’opera.

CASALPUSTERLENGO (Lodi) La nuova tangenziale di Casalpusterlengo finisce di nuovo al centro del dibattito politico. A far discutere è l’ipotesi, avanzata da Anas, di stralciare dal progetto il sottopasso di collegamento tra Zorlesco e Brembio. Una scelta motivata dal risparmio economico, ma che ha sollevato la dura reazione della sezione provinciale del movimento Patto per il Nord, che definisce l’operazione un "passo indietro ingiustificabile". Il punto centrale della critica è il rapporto tra il risparmio ottenuto e il costo totale dell’opera. Il sottopasso costerebbe circa 3 milioni una cifra che, su un investimento complessivo che supera i 130 milioni, incide per poco più del due per cento, dicono gli esponenti politici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Appello di ‘Patto per il Nord’: "L’allarmismo fa solo danni. Il centro storico va aiutato"Il ‘Patto per il Nord’ invita a superare l’allarmismo e le narrazioni false che danneggiano il centro storico.

Tangenziale. Richiesta Anas: "Stralciare il sottopasso"L’Anas ha chiesto di eliminare il sottopasso sulla tangenziale perché i costi di manutenzione sono troppo alti e ci sono rischi concreti di allagamenti in futuro, legati alla presenza di acqua superficiale sotto la strada.

