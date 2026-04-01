Dopo la partita tra Bosnia e Italia, Spinazzola ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, commentando la sconfitta e la sua situazione personale. L’atleta ha definito la delusione “enorme” e ha affermato che, pur sapendo che sarebbe stato difficile, ora non serve più parlare. Ha inoltre precisato che si trattava della sua ultima possibilità in questa occasione.

di Francesco Spagnolo Spinazzola ai microfoni di Rai Sport ha parlato nel post partita di Bosnia Italia. Le dichiarazioni dell’esterno azzurro dopo l’eliminazione. Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel post partita di Bosnia Italia. Le parole del giocatore azzurro. PARTITA – « Ancora non ci credo che siamo usciti in questo modo. Dopo 90 minuti in 10 siamo riusciti a portarla ai rigori. Potevamo tre o quattro gol. E’ una delusione enorme per noi, per le nostre famiglie, per gli italiani, per i bambini che non vedranno l’Italia al Mondiale ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata EPISODI – « Hai detto bene: sono episodi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spinazzola a Rai Sport: «Delusione enorme per noi. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma adesso è inutile parlare. Per me era l’ultima chance»

Articoli correlati

Serie D: domenica al Buitoni era presente in tribuna Mario Palazzi che sarebbe già stato contattato nei giorni scorsi dai dirigenti. Sansepolcro, ultima chance per CiampelliSANSEPOLCRO Saltato il diesse Monni, anche il tecnico Davide Ciampelli (nella foto) è adesso a rischio? O quantomeno, la società gli ha concesso...

Leggi anche: Udinese-Inter 0-1, Lautaro e Dimarco: “Vittoria importante, sapevamo sarebbe stato difficile”

Contenuti e approfondimenti su Rai Sport

Temi più discussi: Leonardo Spinazzola: Un grande dispiacere per tutti noi; Italia, come gioca? Prove di 3-5-2 con Retegui e Kean. Locatelli è in vantaggio su Cristante; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord: orario, regole, e formazioni ufficiali dei playoff; Calcio, Spinazzola in lacrime: Ancora non ci credo.

Italia, Spinazzola alla RAI: Per me era l’ultima chance di andare al MondialeLeonardo Spinazzola ha commentato ai microfoni della RAI la sconfitta dell'Italia ai rigori contro la Bosnia nella finale playoff per andare ai Mondiali. Queste le sue parole: Ancora non ci credo che ... msn.com

Rai Sport, arriva il passo indietro di Petrecca: il direttore si dimette dopo le polemiche. Al suo posto Marco LollobrigidaIl direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano – Cortina ... affaritaliani.it

RaiSport. . GATTUSO: "Abbiamo un Paese sulle spalle..." - facebook.com facebook

Per il secondo posto nel girone Rai Sport, Sky Sport, DAZN #Italbasket | #FIBAWWC x #WeOwnTheGame x.com