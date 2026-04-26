Lo storico salone Zena Parrucchieri in festa per i 60 anni

Lo storico salone di parrucchieri di Imola ha celebrato i suoi sessant’anni di attività. La festa è avvenuta il 26 aprile 2026, in occasione del compleanno. La data è stata segnata con una cerimonia speciale che ha coinvolto clienti e dipendenti. La struttura ha mantenuto la sua posizione nel cuore della città sin dalla sua apertura. Durante l’evento, sono stati ricordati i momenti più significativi della storia del salone.

Imola, 26 aprile 2026 – Sessant’anni di Zena Parrucchieri. Compleanno tondo per lo storico salone imolese di viale Guerrazzi dove, nei giorni scorsi, una delegazione di Confartigianato Bologna Metropolitana ha fatto visita alla titolare Zena per la consegna del tradizionale mazzo di fiori: “Per rendere omaggio alle qualità distintive di un’imprenditrice caparbia, competente e intraprendente – ha detto Alessandro Ginnasi, vice segretario dell’associazione di categoria –. Dalla passione per questo mestiere all’impegno quotidiano per portare avanti un’azienda fatta di collaboratrici preparate e motivate”. Un progetto cresciuto giorno dopo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo storico salone Zena Parrucchieri in festa per i 60 anni Notizie correlate Le prime fobici a 8 anni, lo storico barbiere celebra i 60 anni di attività: "Aperitivo a tutti i clienti in questo mese"Brindisi eccellente per ‘Effeci Acconciatori’ di Savignano, che festeggia ben sessant’anni di attività. Le prime forbici a 8 anni, lo storico barbiere celebra i 60 anni di attività: "Aperitivo a tutti i clienti in questo mese"Brindisi eccellente per ‘Effeci Acconciatori’ di Savignano, che festeggia ben sessant’anni di attività. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Lo storico salone Zena Parrucchieri in festa per i 60 anni; Sessant’anni di Zena Parrucchieri: Confartigianato celebra una storia di talento e tenacia. Imola, Zena Parrucchieri festeggia 60 anni: Non è stato facile, ma se hai passione non ti pesaZena Parrucchieri festeggia i 60 anni di vita. Per l’occasione una delegazione di Confartigianato Bologna Metropolitana, composta dal vice segretario ... corriereromagna.it