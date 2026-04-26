Lo Stato si trova di fronte a un deficit di 1.500 miliardi di euro causato dall’evasione fiscale e dagli sforzi per recuperare il nero. Le misure adottate per contrastare l’evasione e i costi degli incentivi legati al Superbonus hanno contribuito a peggiorare la situazione, rendendo difficile rispettare gli obiettivi del Patto di stabilità. La somma rappresenta un importo considerevole che impatta sui conti pubblici.

Siamo costretti a sforare il Patto di stabilità per l’alta evasione e l’incapacità di recuperare le imposte non versate, oltre all’eredità dei bonus edilizi e soprattutto del 110%, lasciati dai precedenti governi. Quel 3,1% del rapporto deficitpil che impedisce all’Italia di uscire dalla procedura d’infrazione in base alle regole europee si sarebbe potuto correggere già da tempo, se tutti pagassero le tasse. Il governo non sarebbe stato costretto a chiedere a Bruxelles una deroga al Patto di stabilità (ciò che è stato negato) e ci sarebbero più soldi a disposizione per una manovra economica espansiva, ovvero più risorse per i servizi pubblici, a cominciare dalla sanità, più investimenti in infrastrutture, più fondi per famiglie e imprese.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lo Stato ha un buco da 1.500 miliardi per colpa di evasione e Superbonus

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