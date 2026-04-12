Il Texas sta affrontando una perdita annua di oltre un miliardo di dollari nelle sue finanze pubbliche, causata dagli incentivi destinati alle grandi aziende del settore tecnologico. Questa situazione ha portato a un deficit che si aggira intorno a 1,3 miliardi di dollari complessivi, evidenziando come le agevolazioni fiscali abbiano inciso significativamente sui fondi statali. La questione riguarda principalmente le risorse messe a disposizione delle imprese di intelligenza artificiale e delle aziende di tecnologia avanzata.

Il Texas si trova di fronte a un buco nelle casse pubbliche che supera il miliardo di dollari ogni anno a causa degli incentivi concessi ai giganti dell’informatica. Questa cifra, derivante dall’esenzione dalle tasse sulle vendite per i data center, sta mettendo in crisi il bilancio statale proprio mentre l’esplosione dell’intelligenza artificiale trasforma radicalmente il industriale del territorio. Le stime più recenti indicano che nel corrente anno fiscale lo Stato rinuncerà ad almeno 1,3 miliardi di dollari di entrate. Si tratta di un balzo verticale rispetto al passato: tra il 2014 e il 2022, le perdite annuali per le casse pubbliche oscillavano tra i 5 e i 30 milioni di dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Texas, il buco da 1,3 miliardi: l’IA svuota le casse dello Stato

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