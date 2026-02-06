La giornata di venerdì si rivela disastrosa per Stellantis. La società perde 22 miliardi di euro in valore di mercato, mentre i conti continuano a sprofondare. La colpa principale sembra essere legata ai ritardi nello sviluppo dell’elettrico, ma anche alle scelte dei manager, tra cui Carlos Tavares, che ha incassato milioni di euro tra stipendi, bonus e liquidazioni. La crisi investe anche Fiat, gli operai e la famiglia Elkann, lasciando tutti con più dubbi che certezze sul futuro del colosso automobilistico italiano.

Giornata nera per Stellantis, per la storia Fiat, per i suoi operai, per la famiglia Elkann e per i suoi manager, anche quel Carlos Tavares, ex CEO di Stellantis, che incassò circa 36,5 milioni di euro nel 2023, 23 milioni di euro nel 2024 (inclusi base di 2 milioni, bonus e benefit) per incassare una liquidazione-buonuscita è stata di 12 milioni di euro per obiettivi “raggiunti”. E meno male che erano stati raggiunti, visto che oggi Stellantis annuncia un “buco” di circa 22,2 miliardi di euro nel 2025, eredità anche della gestione Tavares e di quella tardiva conversione all’elettrico di cui, peraltro, il manager portoghese era stato un sostenitore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Stellantis precipita in un buco nero di 22 miliardi. Colpa dei ritardi sull’elettrico e dei suoi manager d’oro

Stellantis ha annunciato che nel 2025 dovrà affrontare 22 miliardi di euro di oneri legati alla transizione verso l’elettrico.

Stellantis annuncia un investimento da 22 miliardi di euro nel 2025 per la sua strategia elettrica.

