Stasera alle 21 al Teatro Vittoria Manzoni di Massarosa si tiene un evento parte della rassegna “Tutti a Teatro!”, organizzata dal Comitato Provinciale Lucca della Federazione Italiana del Teatro e delle Arti APS. L’iniziativa propone uno spettacolo ispirato a un film di Bergman, coinvolgendo il pubblico in una rappresentazione che riprende temi e atmosfere del regista svedese. La programmazione prosegue nelle prossime settimane con diverse attività teatrali.

Prosegue stasera alle ore 21 al Teatro Vittoria Manzoni di Massarosa la rassegna “Tutti a Teatro!”, curata dal Comitato Provinciale Lucca della Federazione Italiana del Teatro e delle Arti APS. Il nuovo appuntamento porterà sul palco “ Intermezzo in La minore ” di Gabriella Ghilarducci, liberamente ispirato al film Sonata d’autunno di Ingmar Bergman, proposto dalla Compagnia Teatro dell’Accadente con la regia di Luca Brozzo. Si tratta di uno spettacolo intenso e coinvolgente, costruito attorno a un conflitto familiare profondo e doloroso, nel quale si intrecciano silenzi, rimpianti, bisogno d’amore e ferite mai davvero rimarginate. Al centro della vicenda ci sono una madre e una figlia che si ritrovano dopo anni di distanza: un incontro che riapre tensioni, incomprensioni e domande rimaste sospese nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti a teatro. Film di Bergman ispira lo show

Il look indossato da Margot Robbie alla prima di "Cime Tempestose" a Parigi ha lasciato tutti a bocca aperta perché si ispira... a un altro film.L’abito Chanel indossato da Margot Robbie a Parigi è la perfetta sintesi tra “Cime Tempestose” e “Via Col Vento”.

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"Nattvardsgästerna" ("Luci d'inverno") film del 1963 diretto da Ingmar Bergman sarà proiettato in lingua originale (svedese) con sottotitoli in italiano per la rassegna "Valore sentimentale" a cura del Mabuse Cineclub al TerminaleCinema - Casa del Cinema di P - facebook.com facebook