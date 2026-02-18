Monza la rinascita dell’Arengario parte da un ascensore | sarà interno e pronto per la fine del 2027 Bocciata la torre con la passerella
Il Comune di Monza ha deciso di installare un ascensore interno nell’Arengario, provocando la cancellazione del progetto della torre con passerella. La scelta nasce dall’esigenza di migliorare l’accessibilità del monumento storico, che sarà completato entro la fine del 2027. La modifica risponde alle richieste dei cittadini e degli esperti, che avevano sollevato dubbi sulla sostenibilità della torre prevista in precedenza.
Monza, 18 febbraio 2026 – Alla fine, dopo mesi di confronti, analisi tecniche e ascolto della città, la decisione è arrivata. L’amministrazione comunale di Monza ha scelto l’opzione interna tra le due proposte elaborate dallo Studio Stefano Boeri Architetti per rendere accessibile l’Arengario di Monza. Una scelta definita "contemperata” dall’assessore all’Urbanistica, Marco Lamperti, ufficializzata in Consiglio comunale, che segna un passaggio cruciale nella lunga vicenda di uno dei monumenti simbolo della città. Sul tavolo c’erano due ipotesi: una soluzione esterna, con torre-ascensore e passerella in vetro, e una interna, meno vistosa, inserita nel corpo dell’edificio ma con il sacrificio parziale del porticato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
