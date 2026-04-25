Sciame di api su una colonna dell’Arengario arriva l’esperto con la macchina aspira-insetti che ora rischia la multa

Nel centro di Monza, uno sciame di api si è posato su una colonna dell’Arengario, un edificio storico di piazza Roma. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia locale, vigili del fuoco e un tecnico specializzato, chiamato per rimuovere gli insetti. Il tecnico ha utilizzato un aspiratore per catturare le api, mentre si attendeva la possibilità di una sanzione per l’uso di questa macchina, considerata rischiosa in alcune circostanze.

MONZA, 25 aprile 2026 – Uno sciame di api in pieno centro a Monza, attaccato a una colonna del trecentesco Arengario, in piazza Roma, ha tenuto impegnati questo pomeriggio agenti della polizia locale, vigili del fuoco e un tecnico “speciale” arrivato apposta da Misinto. E centinaia di persone che si sono assiepate nelle vicinanze dell’alveare, ma non troppo, ad assistere a quanto accadeva. Mentre gli agenti della polizia locale davano una mano a posizionare una scala, Antonio Colombo, 72 anni, esperto di api chiamato appositamente da Misinto, si inerpicava sui pioli con una strana macchina sotto braccio. Quindi, con un tubo, ha aspirato una dopo l’altra quasi tutte le api (migliaia) dell’alveare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciame di api su una colonna dell’Arengario, arriva l’esperto con la macchina aspira-insetti (che ora rischia la multa) Notizie correlate Uno sciame di api aggredisce il cane in giardino: una donna si lancia in mezzo agli insetti per salvare la sua cucciola. Il video è viraleLa donna, punta anche lei dalle api, ha salvato il cagnolino lanciandosi su di lui. Sciame di 60mila api all'ingresso dell'ospedale \ FOTOIeri all’ospedale di Ponte a Niccheri a è stato effettuato un recupero dopo una sciamatura che aveva portato circa 60mila api a radunarsi all’esterno... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Api in città: cosa fare se si avvista uno sciame, i consigli; Con le temperature primaverili tornano gli sciami di api: cosa fare in caso di avvistamento; Sciame di 60mila api all'ingresso dell'ospedale \ FOTO; Sciame di 60mila api all’ospedale dell’Annunziata. Sciame di api su una colonna dell’Arengario, arriva l’esperto con la macchina aspira-insetti (che ora rischia la multa)Antonio Colombo, proprietario di alcuni alveari a Misinto, è stato chiamato dal Comune per risolvere il problema. Lunedì dovrà chiamare Monza Mobilità: è entrato nella ztl con l’auto, se non regola la ... ilgiorno.it Sciame di api sull’Arengario: intervento spettacolare tra lo stupore dei passantiUn episodio curioso, concluso senza conseguenze, che per qualche tempo ha trasformato il cuore di Monza in un piccolo teatro a cielo aperto. mbnews.it Il ronzio in radioterapia svela l’alveare in ospedale: sciame di 60mila api con la regina salvati da due apicoltori La singolare scoperta durante la Giornata della Terra: ecco che cosa è successo - facebook.com facebook Firenze, sciame di 60 mila api crea il nido all’ingresso di un ospedale x.com