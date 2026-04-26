Crans Montana Svizzera insiste | Gli italiani devono pagare le cure ricevute noi paghiamo per gli svizzeri

In seguito all’incendio nella discoteca locale, le autorità svizzere hanno ribadito che le spese per le cure dei giovani italiani devono essere copertamente dai loro Paesi di origine. La questione riguarda il pagamento delle prestazioni sanitarie fornite ai ragazzi coinvolti, con la Svizzera che continua a sostenere di sostenere anche i costi per i cittadini svizzeri. La disputa riguarda quindi la ripartizione delle spese tra i due Paesi.

La Svizzera insiste sui pagamenti per il ricovero dei ragazzi italiani dopo il rogo nella discoteca Le Constellation di Crans Montana. "Come vi abbiamo chiesto di pagare per le cure, anche voi potrete chiederci i soldi dovuti", ha sottolineato Berna. L'ambasciatore italiano Gornado: "Abbiamo dato cure gratis al Niguarda, pretendiamo reciprocità".🔗 Leggi su Fanpage.it

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