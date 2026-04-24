L?Italia ci rimborsi le cure affronto della Svizzera su Crans Montana Meloni | Richiesta ignobile

La Svizzera ha annunciato che chiederà all’Italia il rimborso di 100.000 franchi svizzeri, circa 108.000 euro, legati a spese per cure mediche. La richiesta è arrivata in un momento di tensione tra i due paesi, con la premier italiana che ha definito la richiesta “ignobile”. La questione potrebbe portare a un nuovo episodio di discussioni diplomatiche tra le due nazioni.

Una richiesta che sembra quasi una provocazione e che potrebbe scatenare un nuovo caso diplomatico. La mutua svizzera chiederà all'Italia il rimborso di 100mila franchi, circa 108mila euro, per le spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion con il ricovero - peraltro breve - di quattro ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. È emerso dall'incontro avvenuto ieri pomeriggio tra l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, e il presidente del Cantone del Vallese, Mathias Reynard, che sostiene di non avere margini, dal punto di vista normativo, per farsi carico delle spese....🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - «L?Italia ci rimborsi le cure», affronto della Svizzera su Crans Montana. Meloni: «Richiesta ignobile» Notizie correlate Meloni su Crans-Montana, dalla Svizzera ignobile richiesta, la respingeremo"Apprendo da notizie di stampa che le autorità svizzere hanno intenzione di chiedere all'Italia il pagamento delle esose spese mediche che l'ospedale... Crans-Montana, furia di Giorgia Meloni: “Richiesta ignobile della Svizzera”Le tensioni tra Italia e Svizzera si intensificano sul caso delle spese sanitarie legate al rogo di Crans-Montana, trasformando una vicenda già... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche. Meloni: 'Ignobile richiesta, la respingeremo'; L’Italia ci rimborsi le cure, affronto della Svizzera su Crans Montana. Meloni: Richiesta ignobile; Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede); Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche: 108 mila euro per il ricovero di 3 ragazzi. Meloni: La richiesta sarà respinta al mittente. Crans-Montana, la Svizzera chiede il rimborso delle spese all'Italia. La replica di Tajani: Non pagheremoCrans-Montana, scontro tra Italia e Svizzera sui rimborsi sanitari dopo il rogo del Constellation: al centro la richiesta della mutua svizzera e il principio di reciprocità tra i due Paesi. notizie.it Crans-Montana, l’ambasciatore italiano al TG La7: Indignato dalla richiesta della SvizzeraScontro tra Svizzera e Italia sulle spese mediche dopo la tragedia di Capodanno: Cornado esclude il rimborso e richiama il principio di reciprocità ... tg.la7.it Crans-Montana, la Svizzera chiede all'Italia il rimborso delle spese mediche. Meloni: "Ignobile richiesta, la respingeremo". - facebook.com facebook La #Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche sostenute dall’ospedale di Sion per il ricovero, anche breve, di alcuni ragazzi feriti nell’incendio di #CransMontana. x.com