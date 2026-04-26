Lo sfortunato predatore di auto che sveglia due poliziotti e viene arrestato

Un uomo intento a forzare alcune auto parcheggiate è stato disturbato dai rumori che ha causato, svegliando due agenti di polizia che vivono nelle vicinanze. Dopo aver sentito il trambusto, i poliziotti sono usciti di casa e hanno individuato l’individuo ancora sul posto. L’uomo è stato subito fermato e portato in centrale. L’episodio si è verificato in una strada residenziale frequentata da una coppia di agenti di polizia.

Voleva rubare all'interno delle auto parcheggiate, ma gli ha detto male: nella stessa strada abita una coppia di poliziotti, che si è accorta del fracasso e dopo una breve ricerca lo ha acciuffato e arrestato. Il predatore di autoSerata sfortunata per un 31enne italiano, romano, intento a.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Vede i poliziotti e scappa, in auto arnesi per lo scasso: arrestatoSorpreso nel comune di Lusciano nonostante la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Mugnano di Napoli Il giovane, infatti,... Roma, coppia di poliziotti vede un ladro rubare in un’auto dalla finestra di casa e lo insegue: arrestatoÈ finito in manette per tentato furto su autovettura, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Lo sfortunato predatore di auto che sveglia due poliziotti e viene arrestato; Ecco il primo trailer ufficiale di Coyote vs ACME; Wile E. Coyote torna in tribunale | Il trailer di Coyote vs ACME sorprende i fan: una storia mai vista per i Looney Tunes. Lo sfortunato predatore di auto che sveglia due poliziotti e viene arrestatoUn 31enne con precedenti stava spaccando finestrini in zona piazza Bologna, proprio sotto le finestre di una coppia di agenti liberi dal servizio. Addosso aveva un martello, un coltello e una lama per ... romatoday.it Lo "sfortunato" predatore di auto che sveglia due poliziotti e viene arrestato ift.tt/Gxno7Li x.com MARCO BEZZECCHI: "OGGI SONO STATO SFORTUNATO, DOMANI DEVO CERCARE DI RIFARMI" "Purtroppo ho preso la visiera di Alex Marquez prima della partenza e ciò mi ha rovinato la gara, sono stato molto sfortunato. Stavo recuperando bene, cosa c - facebook.com facebook