Lo cercano nei boschi tutta la notte poi la tragica scoperta | addio a Renato Bazzanella

Le ricerche di Renato Bazzanella, uomo di 85 anni residente a Sover, sono terminate con il ritrovamento senza vita dopo aver trascorso tutta la notte nei boschi. L’uomo era scomparso sabato pomeriggio, 25 aprile 2026, quando si era allontanato dai familiari durante una passeggiata e non aveva fatto ritorno a casa. Le operazioni di ricerca sono state condotte nelle zone circostanti senza esito fino al ritrovamento finale.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Renato Bazzanella, un uomo di 85 anni residente a Sover, che sabato pomeriggio, 25 aprile 2026, si è allontanato dai familiari per fare una passeggiata e non è più tornato a casa. Stamattina, domenica 26 aprile, il suo corpo è stato trovato.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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