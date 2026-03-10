Lo cercano per mesi poi la drammatica scoperta | Thomas Grumer è morto

Dopo mesi di ricerche, si è conclusa con il ritrovamento del suo corpo la vicenda di Thomas Grumer, il 42enne di Bolzano scomparso a giugno dell’anno scorso. Le operazioni di ricerca sono durate a lungo prima di arrivare alla tragica scoperta. La scomparsa aveva attirato l’attenzione delle autorità e dei familiari, che avevano seguito passo dopo passo l’evolversi della vicenda.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Thomas Grumer, il 42enne bolzanino scomparso a giugno dell’anno scorso. L’uomo si era trasferito a Ibiza un mese prima per ragioni di lavoro. Il suo corpo è stato trovato poche settimane fa in fondo alle acque del mare spagnolo. Una notizia, questa, che ha rattristato tutta la comunità dell’Alto Adige, dove l’uomo era conosciuto e apprezzato. Nei prossimi giorni il suo corpo verrà riportato in Italia, dove verrà celebrato il suo funerale. Di Thomas Grumer non si avevano più notizie dal 14 giugno 2025, data di scadenza del suo contratto lavorativo, che non era stato rinnovato. Amici e familiari si sono allarmati un mese dopo quando, in occasione del suo compleanno, lui non ha risposto a nessun messaggio di auguri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

