ll trio Arktos conquista il Ridotto Un viaggio da Debussy a Brahms

Oggi al Ridotto del teatro comunale di Ferrara, il trio Arktos si esibirà in un concerto con un programma dedicato a compositori come Debussy e Brahms. I musicisti coinvolti sono Pietro Fabris, Clara Sette e Nicolas Giacomelli, che interpreteranno alcune delle loro composizioni. L'evento si inserisce nella stagione musicale della città, offrendo un’occasione per ascoltare un repertorio vario e di grande livello.

Oggi il trio Arktos per Ferrara musica al Ridotto del teatro comunale. Protagonisti i talenti Pietro Fabris, Clara Sette e Nicolas Giacomelli che suonano brani di Debussy e Brahms. Oggi, alle 10.30, Ferrara Musica propone al Ridotto un altro appuntamento cameristico di grande interesse, protagonista il giovane Trio Àrktos. Il programma prevede una sorta di viaggio speculare tra la giovinezza di Debussy e Brahms, due giganti della storia della musica, offrendo al pubblico l’opportunità di cogliere i primi bagliori del loro genio individuale. L’apertura è dedicata al Trio in sol maggiore di Claude Debussy, opera datata 1880 che per decenni è rimasta avvolta nel mistero del manoscritto inedito, ritrovato e pubblicato solo nel 1986.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ll trio Arktos conquista il Ridotto. Un viaggio da Debussy a Brahms Notizie correlate Leggi anche: 'Ferrara Musica', appuntamento cameristico con il giovane Trio Àrktos Leggi anche: Da Brahms al tagliente Shostakovic. Un viaggio oltre il Romanticismo