' Ferrara Musica' appuntamento cameristico con il giovane Trio Àrktos
Domenica 26 alle 10.30, il Ridotto di Ferrara ospiterà un concerto organizzato da Ferrara Musica. Sul palco si esibirà il Trio Àrktos, un ensemble giovane e di recente formazione. L'evento si inserisce nella programmazione cameristica prevista dalla stagione, offrendo al pubblico un'occasione di ascolto dedicata alla musica da camera. L’ingresso è aperto al pubblico interessato a questa proposta musicale.
Domenica 26 alle 10.30, ‘Ferrara Musica’ propone al Ridotto di Ferrara un altro appuntamento cameristico di grande interesse, protagonista il giovane Trio Àrktos. Il programma prevede una sorta di viaggio speculare tra la giovinezza di Debussy e Brahms, due giganti della storia della musica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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