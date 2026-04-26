Livorno incendiate due auto | momenti di paura alla rotonda di Ardenza

A Livorno, nella zona di Ardenza, due auto parcheggiate sono state incendiate, provocando danni anche alla facciata di un edificio vicino. L’incendio si è verificato nella serata del 26 aprile e ha creato momenti di apprensione tra i passanti e i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e avviare le operazioni di messa in sicurezza.

Livorno, 26 aprile 2026 – Momenti di paura alla rotonda di Ardenza, dove un incendio ha distrutto due automobili parcheggiate e danneggiato la facciata di un palazzo. L’allarme è scattato intorno alle 04, quando i vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti in via Pacinotti, nella zona della rotonda, per domare le fiamme. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere il rogo e ad evitare che si propagasse ulteriormente. L’incendio ha coinvolto due vetture, completamente avvolte dalle fiamme, ma non solo: il calore e il fuoco hanno raggiunto anche la facciata dell’edificio adiacente. In particolare, risultano danneggiate le finestre del piano terreno della palazzina e la porta di un box.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Livorno, incendiate due auto: momenti di paura alla rotonda di Ardenza Notizie correlate Auto tira dritto alla rotonda e si schianta contro una casa: paura per due giovaniSchianto spaventoso nella mattinata di oggi, giovedì 9 aprile, poco prima delle 8, appena fuori dal centro abitato di Villanuova sul Clisi. Leggi anche: Scontro tra due auto sulla Lomazzo-Bizzarone a Uggiate: paura prima della rotonda, due giovani in ospedale Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Livorno, choc alla Rotonda di Ardenza: incendiate due auto di un avvocato – Video; Livorno, incendiate le auto di un avvocato: il momento dell'agguato ripreso da una telecamera. Due auto a fuoco nella notteLIVORNO — Alle 4 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pacinotti a Livorno zona rotonda, per spegnere un incendio che ha interessato due auto parcheggiate e la facciata del ... toscanamedianews.it