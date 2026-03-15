Scontro tra due auto sulla Lomazzo-Bizzarone a Uggiate | paura prima della rotonda due giovani in ospedale

Sabato 14 marzo, lungo la provinciale Lomazzo-Bizzarone tra Uggiate e Ronago, due auto si sono scontrate. L’incidente si è verificato prima di una rotonda, causando paura tra i testimoni presenti. Due giovani coinvolti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Incidente sabato sera intorno alle 20.40 nel tratto vicino all’incrocio con via Bernasconi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e diversi mezzi di soccorso. L’intervento inizialmente era stato classificato in codice rosso, poi declassato Paura nella serata di sabato 14 marzo a Uggiate con Ronago per un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale Lomazzo-Bizzarone (SP23). Lo scontro è avvenuto poco prima della rotonda che incrocia via Bernasconi, in un tratto molto frequentato della strada. L’allarme è scattato intorno alle 20.41, quando per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate lungo la provinciale. Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), nell’incidente sono rimasti coinvolti un ragazzo di 20 anni e una donna di 26. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Pedone investito prima dell’alba sulla Lomazzo-Bizzarone: grave un 40enneGrave incidente prima dell'alba a Guanzate sulla SP23, nota come la Lomazzo-Bizzarone. Piazzale Milano, scontro tra due auto alla rotondaScontro tra due auto a piazzale Milano nel tardo pomeriggio del 20 gennaio davanti alla casa della salute dell’Ausl.