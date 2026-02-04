Nella notte di fuoco distrutte tre auto | danni anche a facciata e infissi di un edificio

Nella notte di Neviano un incendio ha distrutto tre auto parcheggiate in via Cadorna. Le fiamme sono divampate intorno alle 2.30, e i vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere le fiamme. Durante l’intervento, sono stati colpiti anche la facciata e gli infissi di un edificio vicino. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono importanti. La polizia sta indagando per capire cosa abbia scatenato l’incendio.

NEVIANO – Notte di fuoco nell’entroterra del Salento: tre le vetture distrutte. È accaduto intorno alle 2 e mezzo a Neviano, in via Cadorna, dove i vigili del fuoco del comando provinciale e dei vari distaccamenti, sono intervenuti per domare il rogo divampato per motivi tuttora in fase di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Neviano Fuoco Incendio nella notte in centro a Bitonto: tre auto distrutte, evacuate alcune palazzine Nella notte a Bitonto si è sviluppato un incendio nel centro cittadino, che ha interessato tre auto in sosta e ha portato all’evacuazione di alcune palazzine vicine. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Neviano Fuoco Argomenti discussi: Notte di fuoco all'aeroporto di Niamey (Niger), dove sono schierati i militari italiani della missione bilaterale MISIN; Incendio a San Lorenzo: bruciano quattro cassonetti Ama, danneggiato palo della luce; Brucia il tetto di un'abitazione, famiglie evacuate nella notte: tanta paura, nessun ferito; Auto a fuoco nella notte, indagini in corso. Tre auto in fiamme e danni a un’abitazione, nell’ennesima notte di fuoco nel SalentoNeviano (Lecce) – Ben tre auto in fiamme e la facciata di un’abitazione vicina danneggiata, durante la notte, in provincia di Lecce. E non si esclude la pista dolosa. Alle ore 02:44, i vigili del ... corrieresalentino.it Salento, incendio distrugge tre auto e danneggia abitazione: un'altra notte di fuocoPaura a Neviano (in provincia di Lecce) nelle prime ore di oggi, mercoledì 4 febbraio. Intorno alle 02, un violento incendio è divampato ... msn.com La notte delle stuzze non è solo fuoco. È memoria viva, è cuore che batte insieme. Le fiamme si alzano alte, il cielo si riempie di scintille e, intorno, Fiuggi si stringe: volti illuminati, mani nelle tasche, risate e brusio che si mischiano al crepitio del legno. Fiuggi è - facebook.com facebook

