Due auto incendiate nella notte | a Colorno e a Torrile a distanza di mezz' ora

Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio, due auto hanno preso fuoco mentre erano in sosta, una a Colorno e l’altra a Torrile. Gli incendi si sono verificati a circa mezz’ora di distanza l’uno dall’altro, senza altre automobili coinvolte o feriti segnalati. Le cause dei roghi sono ancora in fase di accertamento.

L'allarme è scattato dopo mezzanotte, sul posto i vigili del fuoco con una squadra e l'autobotte. In corso approfondimenti sulle cause Due incendi, nella nottata tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio, ai danni di due auto in sosta. Una a Colorno e una a Torrile. Gli episodi si sono verificati dopo la mezzanotte, a distanza di circa mezz'ora uno dall'altro. Le cause dei roghi non sono ancora note - sono in corso approfondimenti. Dopo che è scattato l'allarme due squadre dei vigili del fuoco, in partenza dalla caserma di via Chiavari, si sono recate sul posto per spegnere gli incendi. Gli operatori del 115, arrivati anche con l'autobotte, hanno messo in sicurezza l'area dei roghi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

