Livido rogo a Livigno | incendio in hotel e un ferito tra le fiamme

Domenica 26 aprile si è verificato un incendio presso l'hotel Intermonti a Livigno. L'incendio ha coinvolto la struttura alberghiera, provocando un ferito tra le persone presenti. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Bormio e le unità di Areu, che si sono occupate di gestire l'emergenza. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso per contenere le fiamme e valutare la situazione complessiva.

?? Cosa sapere Incendio all'hotel Intermonti di Livigno domenica 26 aprile con un ferito coinvolto. I vigili del fuoco di Bormio e le unità di Areu gestiscono l'emergenza. Un incendio ha colpito l'hotel Intermonti di Livigno nella mattinata di questa domenica 26 aprile 2026, provocando il ferimento di una persona e richiedendo un massiccio intervento dei soccorsi in alta Valtellina. Il rogo si è scatenato tra le mura della struttura alberghiera, attivando immediatamente i protocolli di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Livido rogo a Livigno: incendio in hotel e un ferito tra le fiamme Notizie correlate Incendio all’hotel Intermonti di Livigno: un feritoLivigno (Sondrio), 26 aprile 2026 – Incendio all’hotel Intermonti di Livigno nella mattinata di oggi, domenica 26 aprile. Fiamme in un hotel di Livigno: intervento rapido dei soccorsi? Cosa sapere Incendio nel seminterrato dell'Hotel Intermonti a Livigno verso le 9:30 di oggi.