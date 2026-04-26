Incendio all’hotel Intermonti di Livigno | un ferito

Nella mattinata di oggi, domenica 26 aprile, si è sviluppato un incendio presso un hotel nella località di Livigno, in provincia di Sondrio. Non sono state fornite informazioni dettagliate sulle cause o sul numero di persone coinvolte, ma si è registrato almeno un ferito. Le forze di soccorso sono intervenute sul posto per gestire la situazione e verificare eventuali danni o altre conseguenze dell’incendio.

Livigno (Sondrio), 26 aprile 2026 – Incendio all’ hotel Intermonti di Livigno nella mattinata di oggi, domenica 26 aprile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu, che hanno prestato assistenza a u na persona rimasta ferita, e i vigili del fuoco locali, supportati dalle squadre giunte da Bormio. Al momento non sono note le generalità del ferito, se un ospite o un dipendente della struttura, né la gravità delle sue condizioni. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di spegnimento delle fiamme sono proseguite per diverse ore. Ancora in corso di accertament o le cause dell’incendio che ha interessato l’albergo della località dell’alta Valtellina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio all’hotel Intermonti di Livigno: un ferito Notizie correlate Fiamme in un hotel di Livigno: intervento rapido dei soccorsi? Cosa sapere Incendio nel seminterrato dell'Hotel Intermonti a Livigno verso le 9:30 di oggi. Livigno: incendio nel seminterrato di un albergoUn incendio, fortunatamente di lieve entità, si è sviluppato questa mattina attorno alle 9,30 nel seminterrato dell'Hotel Intermonti di Livigno.