Fiamme in un hotel di Livigno | intervento rapido dei soccorsi

Nella mattinata di oggi, intorno alle 9:30, un incendio si è sviluppato nel seminterrato di un hotel a Livigno. I soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto, evitando feriti tra i presenti. Le forze dell'ordine stanno attualmente indagando sulla causa dell’incendio e sulla dinamica dell’evento. Non risultano persone rimaste coinvolte o ferite durante l’incendio.

? Cosa sapere Incendio nel seminterrato dell'Hotel Intermonti a Livigno verso le 9:30 di oggi.. Nessun ferito registrato e indagini dei Carabinieri di Tirano sulla dinamica del rogo.. Verso le 9:30 di questa mattina, un incendio ha interessato il seminterrato dell’Hotel Intermonti a Livigno, provocando l’intervento immediato dei soccorsi in una mattinata che ha il distaccamento locale dei Vigili del Fuoco e il personale sanitario operare sul posto. Il rogo si è concentrato nei locali interrati della struttura ricettiva, ma la rapidità della reazione ha permesso di limitare i danni materiali al piano inferiore. Sul luogo sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di zona, supportati da un’ambulanza e da un’auto medica inviata per monitorare la situazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme in un hotel di Livigno: intervento rapido dei soccorsi Notizie correlate Novi di Modena, tetto in fiamme: evacuata famiglia, intervento rapidoPaura a Novi di Modena: Incendio Divampa su un Tetto, Vigili del Fuoco in Azione Un incendio ha destato preoccupazione ieri mattina a Novi di Modena,... Castellucchio, fiamme divorano un carro agricolo: intervento rapidoUn incendio ha colpito un carro agricolo nel tardo pomeriggio di questo venerdì 10 aprile 2026 a Castellucchio, nelle vicinanze della strada Cimitero. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incendio a Olbia, le fiamme distruggono 3 auto nel parcheggio di un hotel; Paura ad Olbia, tre auto in fiamme vicino ad un hotel; Tre auto alle fiamme nel parcheggio vicino a un hotel: ecco cosa sappiamo; Incendio di materiale ferroso a Bollate. Incendio a Olbia, le fiamme distruggono 3 auto nel parcheggio di un hotelFiamme a Olbia vicino a un hotel: i Vigili del Fuoco domano un incendio che ha distrutto tre auto. Indagini in corso per accertare le cause ... cagliaripad.it Paura ad Olbia, tre auto in fiamme vicino ad un hotelIncendio a Olbia. Ieri sera intorno alle 23:15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto tre autovetture posteggiate nel parcheggio attiguo ad un albergo. Il pronto interve ... rainews.it Esplode fornelletto in una roulotte a Roma: 62enne tra le fiamme, è gravissimo: https://canaledieci.it/2026/04/26/esplode-fornelletto-nella-roulotte-un-uomo-di-62-anni-tra-le-fiamme-e-gravissimo/ - facebook.com facebook #Torino, #incendio ditta trasporti a Beinasco: fiamme confinate e sotto controllo, escluso il coinvolgimento di persone. Dal mattino impegnati 46 #vigilidelfuoco, in corso lo spegnimento degli ultimi focolai e le operazioni di bonifica [ #19aprile 18:00] x.com