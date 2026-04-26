Allo stadio di Anfield si giocano partite decisive e questa sera il risultato tra Liverpool e PSG potrebbe determinare il destino di entrambe le squadre nella competizione. L’impianto ha una tradizione di tifosi appassionati che riempiono gli spalti e intonano la celebre canzone “You’ll Never Walk Alone” prima dell’inizio. La sfida tra le due formazioni si svolge sotto gli occhi di un pubblico presente e di chi segue la partita in diretta.

Ci sono stadi che hanno una voce propria. Anfield è uno di quelli. Quando quella curva comincia a cantare You’ll Never Walk Alone, qualcosa nell’aria cambia davvero, anche per chi guarda da casa sul divano. Figuriamoci per chi ci gioca contro. Il PSG lo ha scoperto, o forse lo ha riscoperto, in questa notte di Champions che difficilmente dimenticherà presto. La partita Il Liverpool ha vinto e ha staccato il biglietto per le semifinali con una prestazione che aveva dentro tutto quello che Slot sta cercando di costruire da quando ha raccolto l’eredità impossibile di Klopp. Pressione, intensità, verticalità, e quella capacità di rendere Anfield un posto dove giocare diventa oggettivamente difficile per chiunque.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Liverpool-PSG: Anfield decide tutto

Liverpool Vs PSG Combined XI

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