Nel match tra Liverpool e PSG, Dembélé si è distinto con una prestazione decisiva ad Anfield. I voti e i giudizi sui protagonisti del confronto sono stati pubblicati, offrendo un'analisi dettagliata delle prestazioni di ciascun giocatore. La partita, valida per il ritorno di una competizione internazionale, ha visto diversi protagonisti mettere in mostra le proprie capacità sul campo. Le pagelle forniscono una panoramica precisa delle valutazioni assegnate ai singoli calciatori.

Mercato Inter, Ordonez resta nel mirino di Ausilio: il Bruges fa muro e spara una valutazione monstre! Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla Continassa sul rinnovo del serbo Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Juve, i numeri non mentono! I bianconeri vantano il secondo miglior attacco della Serie A: sono ben 18 i marcatori diversi! I dettagli Totti sicuro: «Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi. L’obiettivo principale è rimanere uniti» Benitez non ha dubbi: «L’Inter è una grande società, guidata da un manager come Marotta che ha un senso innato per la gestione» Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Liverpool Psg: Dembélé show ad Anfield! – I VOTI

Champions, Liverpool-PSG: sfida totale ad Anfield per il riscattoAnfield ospita questa sera il Liverpool che deve ribaltare lo svantaggio subito contro il PSG, dopo il netto 2-0 subito nella gara d’andata.

Pronostico Liverpool-PSG, nessun miracolo ad Anfield: è successo 9 volte su 10Liverpool-PSG è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie,...