Questa sera, ad Anfield, si gioca la partita di ritorno tra il Liverpool e il PSG nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Dopo il 2-0 subito in trasferta, il Liverpool ha l’obbligo di vincere per passare il turno. La squadra di casa si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di ribaltare il risultato e proseguire nel torneo. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le formazioni.

Anfield ospita questa sera il Liverpool che deve ribaltare lo svantaggio subito contro il PSG, dopo il netto 2-0 subito nella gara d’andata. La sfida di Champions League vede i Reds cercare l’impresa in casa contro i campioni in carica del torneo. Il tecnico Slot ha deciso di non schierare Salah tra i titolari, preferendo affidare l’attacco a Isak e Ekitké. Il modulo scelto per i padroni di casa è un 4-2-3-1, con Mamardashvili tra i pali e una linea difensiva composta da Frimpong, Konaté, van Dijk e Kerkez. Il centrocampo vedrà l’impiego di Gravenberch e Mac Allister, mentre dietro la punta Isak si muoveranno Szoboszlai ed Ekitké, con Wirtz che completa il tridente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions, Liverpool-PSG: sfida totale ad Anfield per il riscatto

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