LIVE Sinner-Moller ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il danese arriva dalle qualificazioni
Alle prime luci del mattino, si è aperto il match tra il tennista italiano e il suo avversario danese, arrivato direttamente dalle qualificazioni. La partita si svolge sull’impianto centrale del torneo ATP di Madrid 2026. Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale, è possibile cliccare sul link dedicato. Il programma ufficiale prevede l’inizio del match con il primo set, con le fasi che si sviluppano sul campo principale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Moller Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il qualificato danese Elmer Moller, valido per il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis. Il match dei sedicesimi di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro e l’iberico sarà il terzo del programma di domenica 26 aprile sul Manolo Santana Stadium, che si aprirà alle ore 11.00 con Cirstea-Gauff e Musetti-Griekspoor. L’incontro tra Sinner ed Alcaraz inizierà comunque non prima delle ore 16.00. L’italiano è...🔗 Leggi su Oasport.it
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