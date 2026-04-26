LIVE Sinner-Moller ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il danese arriva dalle qualificazioni

Alle prime luci del mattino, si è aperto il match tra il tennista italiano e il suo avversario danese, arrivato direttamente dalle qualificazioni. La partita si svolge sull’impianto centrale del torneo ATP di Madrid 2026. Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale, è possibile cliccare sul link dedicato. Il programma ufficiale prevede l’inizio del match con il primo set, con le fasi che si sviluppano sul campo principale.