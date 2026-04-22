LIVE Cinà-Moller 4-6 4-5 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro annulla un match point e strappa il servizio al danese

Durante il torneo di Madrid, il tennista italiano ha recuperato da una situazione difficile, annullando un match point e riuscendo a strappare il servizio all'avversario danese. L'incontro, valido per la fase finale, è stato seguito in diretta, con aggiornamenti costanti sui vari match in corso. Tra questi, anche le sfide di Berrettini contro Prizmic e di Sonego contro Lajovic, che sono state trasmesse in streaming e aggiornate nel corso della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRET TA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 30-15 In rete il passante di dritto di Moller. 15-15 Lungo il dritto di Cinà. 15-0 Larga la risposta di dritto di Moller. 4-5 Primo break del match per l’azzurro, con Moller che affossa il rovescio in rete. 40-A Doppio fallo di Moller, la tensione si inizia a sentire.. 40-40 Cinà attacca e Moller sbaglia con il rovescio. 40-30 Splendida palla corta di rovescio di Moller, che all’ultimo ha staccato la mano destra: match point. 30-30 Ancora un rovescio rete per l’azzurro. 15-30 In rete l’attacco di rovescio di Cinà.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Moller 4-6, 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla un match point e strappa il servizio al danese Notizie correlate LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Cinà-Moller 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il ranking Atp prima del Masters 1000 di Madrid; Matteo Berrettini rischia di uscire dalla top100: importante fare punti a Madrid; Diretta Elmer Moller - Federico Cina - Men Single - Madrid Open 2026; Matteo Berrettini guida il gruppo azzurro nel day-1 di Madrid. Sinner conoscerà il suo avversario. DIRETTA LIVE Seguite con noi l'esordio di Federico Cinà a Madrid - facebook.com facebook DIRETTA LIVE Seguite con noi l'esordio di Federico Cinà a Madrid x.com