Al torneo ATP di Madrid, il match tra il tennista italiano e il suo avversario danese prosegue con il primo set ormai in favore del giocatore italiano. Attualmente il punteggio è 6-2, 5-2, con il danese che ha ottenuto un punto vincente con una palla corta e ha raggiunto il 40-15 nel game. Durante lo scambio, il danese ha commesso due doppi falli che hanno permesso all'italiano di mantenere il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Palla corta vincente del danese. 40-15 Lungo il rovescio in uscita dal servizio di Moller. 40-0 Sinner si butta a rete dopo la risposta e viene passato dal passante di rovescio incrociato dell’avversario. 30-0 Rovescio lungolinea vincente di Moller in uscita dal servizio. 15-0 Larga la risposta di rovescio dell’italiano. 5-2 Ace al centro per Sinner, che stringe il pugno destro. 40-30 Battuta vincente al corpo dell’azzurro. 30-30 In rete il diritto lungolinea in allungo del danese. 15-30 Risposta vincente di Moller con il diritto incrociato sulla prima di Sinner. 15-15 Ace esterno del n.1, che dall’atteggiamento non sembra soddisfatto dal suo rendimento.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Moller 6-2, 5-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break con due doppi falli

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