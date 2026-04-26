LIVE Sinner-Moller 6-2 2-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | nessun break nel secondo set

Al torneo ATP di Madrid, il match tra Sinner e Moller prosegue con il giocatore italiano che si è aggiudicato il primo set con il punteggio di 6-2. Nel secondo set, Sinner conduce 2-1 senza aver subito break finora. Durante il game in corso, Sinner ha conquistato un punto con un lungo diritto lungolinea, portandosi sul 40-30, mentre nel precedente scambio il suo avversario ha risposto con un servizio esterno e un diritto incrociato vincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Lungo il diritto lungolinea in allungo di Sinner. 30-30 Servizio esterno e diritto incrociato vincente del n.169. 15-30 Sinner fa correre l’avversario e chiude con il diritto lungolinea, senza prendersi alcun rischio. 15-15 Lungo il rovescio lungolinea dell’italiano. 0-15 Largo il diritto incrociato del danese in uscita dal servizio. 2-1 Risposta aggressiva di Moller, che poi spara fuori il rovescio incrociato in avanzamento. 40-15 Serve&volley di Sinner, trafitto dalla risposta di rovescio dell’avversario. 40-0 In rete la risposta di diritto del danese. 30-0 Seconda in kick di Sinner, Moller sbaglia la risposta di rovescio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Moller 6-2, 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break nel secondo set Notizie correlate LIVE Cinà-Moller 4-6, 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: regna l’equilibrio nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Cinà-Moller 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla altre due palle break, ma ora servirà per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sinner Moller al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Sinner sfida Moller per un posto negli ottavi: quando e dove vederla; Chi è Elmer Moller, il prossimo avversario di Sinner che si fece conoscere in Coppa Davis; Sinner-Moller oggi all'ATP Madrid: a che ora gioca Jannik e dove vedere in diretta TV e streaming. Sinner-Moller 6-2 in diretta LIVE all’ATP Madrid 2026: Jannik ha vinto il 1° set in 42 minutiJannik Sinner sfida Moller sul campo centrale del Mutua Madrid Open 2026. Si gioca a partire dalle 16:00. Jannik, reduce dal successo di Monte Carlo 2026 dove ha riacquistato la prima posizione nel ... fanpage.it Madrid, oggi Sinner-Moller al terzo turno - Il match in direttaJannik Sinner affronta il danese Elmer Moller nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Segui il match in diretta ... adnkronos.com Sinner 4 a 1 Moller - facebook.com facebook Sinner-Moller all'Atp Madrid, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis x.com