LIVE Cinà-Moller 0-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizio

Al torneo di Madrid, Moller ha conquistato il primo set contro Cinà con il punteggio di 1-0, mantenendo il servizio e annullando due palle break dell’avversario. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti continui. Nel frattempo, sono previste le sfide di altri italiani, tra cui Berrettini contro Prizmic e Sonego contro Lajovic, i cui incontri sono programmati per le ore successive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 40-30 Servizio vincente di Cinà. 30-30 Chiude con lo smash l’azzurro. 15-30 Gran passante di rovescio del danese. 15-15 Vincente di rovescio di Moller. 15-o Aggressivo con il rovescio l’azzurro, che poi chiude a rete con uno smash facile facile. 0-1 Fuori il recupero di dritto di Cinà. A-40 Largo il rovescio di Cinà. 40-40 In rete il dritto di Moller. A-40 Manda largo lo smash Cinà, dopo un’ottima costruzione con il rovescio. 40-40 Moller pizzica la riga e Cinà sbaglia con il dritto. 40-A Ancora un doppio fallo per il danese.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Moller 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizio Notizie correlate LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Sonego sconfitto in due set da Lajovic, ora tocca a CinàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane italiano cerca un salto di qualità; Diretta Elmer Moller - Federico Cina - Men Single - Madrid Open 2026; Diretta Moller - Cina (Mutua Madrid Open); LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: curiosità per la classe 2008 azzurra.