Alle prime battute della partita tra Schio e Venezia, il punteggio segna 7-6 dopo un tiro di Maria Conde. La gara, valida per la prima sfida dei playoff dello scudetto di basket femminile, si svolge al PalaRomare e viene trasmessa in diretta. I tifosi seguono con attenzione l'inizio della serie, che rappresenta l'apertura della fase finale del campionato 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Semi-gancio di Maria Conde per il contro-sorpasso Schio. 5-6 Lorela Cubaj alza la parabola per il sorpasso. 5-4 Giro perfetto in lunetta di Francesca Pan per il -1 Reyer. 5-2 Ancora la giocatrice spagnola, questa volta dalla media. 3-2 12 di Maria Conde a cronometro fermo. 2-2 Taglio di Charles per il pareggio di Venezia. 2-0 Palleggio, arresto e tiro di Costanza Verona per sbloccare subito il punteggio. Si alza la palla a due al PalaRomare pieno in ogni ordine di posto. Buon divertimento a tutti! Questi gli Starting five scelti dai due coach: C. Verona Conde Zandalasini Shephard Laksa (Schio);...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: gara-1 al PalaRomare per inaugurare la serie scudetto

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