LIVE Schio-Venezia 70-64 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | la Famila Wuber è ancora campione d’Italia! Reyer ko dopo una serie tiratissima

Alle ore 22:18 si è conclusa la partita tra Schio e Venezia, con il risultato finale di 70-64 a favore di Schio. La sfida si è disputata nell’ambito del campionato di basket femminile di serie A 2026, e con questa vittoria la squadra di casa ha confermato il titolo nazionale. La partita è stata molto combattuta, con un finale tirato e un pubblico che ha assistito a un match intenso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:18 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera, con la Famila Wuber Schio campione d’Italia 2026! Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 22:15 Dopo aver toccato il -17 la Reyer è riuscita a ricucire lo strappo fino al -6, ma Schio non si è scomposta e nel finale ha trovato i canestri decisivi per conquistare il quattordicesimo scudetto della sua storia. 17 punti di Kitija Laksa e 9 punti di Jasmine Keys, con 22 punti di Ivana Dojkic e 15 di Kaila Charles per la Reyer Venezia. Menzione d’onore anche per Giorgia...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia 70-64, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Famila Wuber è ancora campione d’Italia! Reyer ko dopo una serie tiratissima Notizie correlate LIVE Schio-Venezia 47-55, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: terzo quarto dominato dalla Reyer, Famila Wuber in difficoltàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-57 2/2 ai liberi di Costanza Verona. Leggi anche: LIVE Schio-Venezia 34-21, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Famila Wuber prova a scappare nel secondo quarto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3; Basket femminile, Schio sbanca Venezia in gara-2. Si va alla bella per assegnare lo scudetto; LIVE Schio-Venezia 60-71 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | la Reyer fa saltare subito il fattore campo 16 punti di Mariella Santucci. Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-3, tv, programma, streamingE’ la giornata decisiva per l’assegnazione dello scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi domenica 26 aprile alle ore 20:15 Famila Wuber ... oasport.it LIVE Schio-Venezia 66-54, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: le scledensi provano la fuga decisivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it Sfida decisiva per assegnare il 94° Scudetto tra Famila Schio e Reyer Venezia DIRETTA esclusiva RaiSport e RaiPlay - facebook.com facebook In occasione di gara 3 di finale scudetto LBF: Schio - Umana Reyer Venezia in programma domenica 26 aprile ore 20.15, la società mette a disposizione ingresso e pullman gratuito ai tifosi reyerini (fino ad esaurimento posti disponibili). Maggiori info sul nostr x.com