LIVE Schio-Venezia 47-55 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | terzo quarto dominato dalla Reyer Famila Wuber in difficoltà
Nel corso del terzo quarto della sfida tra le due squadre di basket femminile, la squadra ospite ha preso il comando con una serie di azioni decisive, portando il punteggio a 55-47. Poco prima, una giocatrice ha segnato due tiri liberi, portando il punteggio a 51-57. La squadra di casa si trova in difficoltà, mentre la Reyer continua a dominare il match, con gli ultimi aggiornamenti che indicano un punteggio di 47-55.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-57 22 ai liberi di Costanza Verona. 49-57 Risponde subito Matilde Villa! 49-55 Mariane Badiane segna subito per il -6! Inizia il quarto conclusivo! Costanza Verona fallisce l’appoggio in contropiede sulla sirena: dopo 30? la Reyer Venezia conduce 47-55 su Schio! 47-55 Fade away di Joyner Holmes per il +8: massimo vantaggio Reyer. 47-53 Appoggio di classe di Matilde Villa per ristabilire il +6 Venezia con meno di due minuti alla terza sirena. 47-51 Canestro dalla media di Jasmine Keys. 45-51 22 di Dojkic a cronometro fermo per il +6 Reyer. 45-49 Taglio di Olbis Andre’ per battere un colpo. -4 Schio.🔗 Leggi su Oasport.it
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