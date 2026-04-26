LIVE Schio-Venezia 34-21 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | la Famila Wuber prova a scappare nel secondo quarto

Da oasport.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Attualmente si gioca la partita tra Schio e Venezia nel campionato di basket femminile di Serie A1 2026. A metà secondo quarto, il punteggio è di 42-29 in favore di Schio, con Carlotta Zanardi che ha segnato un tiro dalla media distanza e Ivana Dojkic che si è portata fino al canestro, riducendo il divario per Venezia. La partita è visibile in diretta e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42-29 Carlotta Zanardi dalla media. 40-29 Ivana Dojkic va fin in fondo e avvicina ulteriormente la Reyer. 40-27  Step back  di Martina Fassina. 40-25 Jasmine Keys da due in uscita dal minuto di sospensione! +15 Schio. 38-25 Martina Fassina in contropiede! Mini-parziale Reyer, time-out Schio con 2’28” da giocare nel secondo quarto. 38-23 Semi-gancio di Lorela Cubaj! Venezia prova a scuotersi. 38-21 Rimbalzo e appoggio della giocatrice della Nazionale per il +17. Reyer in difficoltà. 36-21 Jasmine Keys segna entrambi i liberi a disposizione per il massimo vantaggio Schio a +15. 34-21 Palleggio, arresto e tiro di Laksa.🔗 Leggi su Oasport.it

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