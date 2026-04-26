LIVE Schio-Venezia 34-21 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | la Famila Wuber prova a scappare nel secondo quarto

Attualmente si gioca la partita tra Schio e Venezia nel campionato di basket femminile di Serie A1 2026. A metà secondo quarto, il punteggio è di 42-29 in favore di Schio, con Carlotta Zanardi che ha segnato un tiro dalla media distanza e Ivana Dojkic che si è portata fino al canestro, riducendo il divario per Venezia. La partita è visibile in diretta e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42-29 Carlotta Zanardi dalla media. 40-29 Ivana Dojkic va fin in fondo e avvicina ulteriormente la Reyer. 40-27 Step back di Martina Fassina. 40-25 Jasmine Keys da due in uscita dal minuto di sospensione! +15 Schio. 38-25 Martina Fassina in contropiede! Mini-parziale Reyer, time-out Schio con 2’28” da giocare nel secondo quarto. 38-23 Semi-gancio di Lorela Cubaj! Venezia prova a scuotersi. 38-21 Rimbalzo e appoggio della giocatrice della Nazionale per il +17. Reyer in difficoltà. 36-21 Jasmine Keys segna entrambi i liberi a disposizione per il massimo vantaggio Schio a +15. 34-21 Palleggio, arresto e tiro di Laksa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia 34-21, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Famila Wuber prova a scappare nel secondo quarto Notizie correlate LIVE Schio-Venezia 30-26, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: Zandalasini scatenata nel secondo quarto, break di 10-0 Famila WuberCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-29 MARIELLA SANTUCCI SUONA LA CARICA DA TRE PER INTERROMPERE L’EMORRAGIA. LIVE Schio-Venezia 47-55, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: terzo quarto dominato dalla Reyer, Famila Wuber in difficoltàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-57 2/2 ai liberi di Costanza Verona. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3; Techfind Serie A1, playoff - Schio scappa nel terzo quarto e vince a Venezia. La finale si deciderà a gara 3; Delusione Reyer, Schio corsara al Taliercio: per lo scudetto servirà gara-3; LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci. Finale pallacanestro femminile gara 3: guarda in diretta Famila Schio-Umana ReyerNel basket femminile Famila Schio e Umana Reyer Venezia si giocano tutto in gara 3. La bella della finale scudetto in casa orange al Palasport Livio Romare. Diretta Raisport dalle 20.15. rainews.it LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questa bellissima finale scudetto si deciderà quindi in gara-3 al Palaromare. Per questa sera è tutto amici di ... oasport.it Sfida decisiva per assegnare il 94° Scudetto tra Famila Schio e Reyer Venezia DIRETTA esclusiva RaiSport e RaiPlay - facebook.com facebook In occasione di gara 3 di finale scudetto LBF: Schio - Umana Reyer Venezia in programma domenica 26 aprile ore 20.15, la società mette a disposizione ingresso e pullman gratuito ai tifosi reyerini (fino ad esaurimento posti disponibili). Maggiori info sul nostr x.com