LIVE Schio-Venezia 66-54 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | le scledensi provano la fuga decisiva

Al termine del terzo quarto, la squadra di casa conduce con un punteggio di 66-54 contro la squadra ospite. Durante la partita, una giocatrice lettone ha segnato un appoggio che ha portato a un vantaggio di 12 punti per la squadra di casa, che ha chiesto un time-out. La partita è aggiornata in tempo reale e si sta giocando in diretta, con le squadre impegnate nel tentativo di allungare il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-54 Appoggio della giocatrice lettone e +12 per la Famila Wuber che prova l’allungo: time-out Mazzon. 64-54 Tripla di Laksa e +10 Schio quando si entra nei 5? decisivi. 61-54 GIORGIA SOTTANA! IL RUGGITO DELLA CAPITANA ALLA SUA ‘LAST DANCE’, +7. 59-54 33 di Ivana Dojkic in lunetta per aggiornare il bottino personale (22 punti) e rosicchiare qualche punto a Schio. 59-51 Virata e canestro di Kaila Charles. Ancora -8 Venezia. 59-49 Jessica Shephard! Ancora +10 Schio, time-out Mazzon. 57-49 Tripla di Kaila Charles! La Reyer non molla. 57-46 Costanza Verona interrompe il digiuno offensivo di questo ultimo quarto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia 66-54, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: le scledensi provano la fuga decisiva Notizie correlate LIVE Schio-Venezia 39-33, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: le scledensi rimangono a +6 all’intervallo lungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Canestro di Kaila Charles sulla sirena non valido: si rimane quindi sul 39-33 per Schio su Venezia con cui... LIVE Schio-Venezia 13-6, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: break di 8-0 delle scledensi in avvio di matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-9 FRANCESCA PAN! TRIPLA, IL RUGGITO DELLA CAPITANA REYER. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Techfind Serie A1 - Si decide tutto tra Schio e Venezia: gara 3 assegna lo scudetto; LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3; Basket femminile gara-2 potrebbe valere lo scudetto per la Reyer Venezia Schio vuole tenere aperti i giochi; LIVE Venezia-Schio 51-70 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | Schio continua a segnare si avvicina gara-3. LIVE Schio-Venezia 55-46, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Famila Wuber conserva il +9 all’ultima pausa breveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-3, tv, programma, streamingE’ la giornata decisiva per l’assegnazione dello scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi domenica 26 aprile alle ore 20:15 Famila Wuber ... oasport.it Sfida decisiva per assegnare il 94° Scudetto tra Famila Schio e Reyer Venezia DIRETTA esclusiva RaiSport e RaiPlay - facebook.com facebook In occasione di gara 3 di finale scudetto LBF: Schio - Umana Reyer Venezia in programma domenica 26 aprile ore 20.15, la società mette a disposizione ingresso e pullman gratuito ai tifosi reyerini (fino ad esaurimento posti disponibili). Maggiori info sul nostr x.com