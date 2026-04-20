LIVE Schio-Venezia 39-33 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | le scledensi rimangono a +6 all’intervallo lungo

Al termine del primo tempo, la partita tra Schio e Venezia si trova sul punteggio di 39-33 a favore delle padrone di casa. Durante il secondo quarto, un canestro di Kaila Charles sulla sirena non è stato valido, mantenendo il vantaggio di sei punti per Schio. Poco dopo, una tripla di Giorgia Sottana, assist di Cecilia Zandalasini, ha portato il punteggio a questo risultato, con Venezia che ha chiesto un time-out.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Canestro di Kaila Charles sulla sirena non valido: si rimane quindi sul 39-33 per Schio su Venezia con cui si va all’intervallo lungo! 39-33 GIORGIA SOTTANA DA TRE! ASSIST? DI CECILIA ZANDALASINI! TIME-OUT VENEZIA. 36-33 GIOCATA SPETTACOLARE DI MARIELLA SANTUCCI! -3 VENEZIA. 36-31 Tripla di Costanza Verona per ristabilire il +5 con due minuti da giocare in questo primo tempo! 33-31 Francesca Pan con l’appoggio del -2. 33-29 MARIELLA SANTUCCI SUONA LA CARICA DA TRE PER INTERROMPERE L’EMORRAGIA. 33-26 SHOWTIME SCHIO: PALLEGGIO DIETRO LA SCHIENA DI COSTANZA VERONA, TRIPLA DI CONDE! 13-0 DI PARZIALE. 30-26 Giocata di altissima classe di Zandalasini che ha piazzato 8 punti in un amen.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia 39-33, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: le scledensi rimangono a +6 all’intervallo lungo Notizie correlate LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di... LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: gara-1 al PalaRomare per inaugurare la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Semi-gancio di Maria Conde per il contro-sorpasso Schio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudetto; Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming; LIVE Venezia-Girona 64-70, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: vana rimonta Reyer, spagnole in semifinale; Sport in tv oggi (lunedì 20 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streamingInizia la finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi lunedì 20 aprile alle ore 20:15 la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia si ... oasport.it Famila Basket Schio. . Domani può essere l'ultima partita della nostra capitana al PalaRomare È gara 1 di finale scudetto contro la Reyer Venezia Ma sarà una serata speciale Vietato mancare: ultimi biglietti in vendita domani dalle 18.00 facebook