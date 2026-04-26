LIVE Schio-Venezia 13-6 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | break di 8-0 delle scledensi in avvio di match

La partita tra le due squadre di pallacanestro femminile si sta svolgendo in diretta, con le squadre che si affrontano sul campo. Le padroni di casa hanno iniziato con un parziale di 8-0, mentre le ospiti hanno segnato una tripla, portando il punteggio a 18-9. La partita è visibile in tempo reale, con aggiornamenti continui sul punteggio e le azioni principali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-9 FRANCESCA PAN! TRIPLA, IL RUGGITO DELLA CAPITANA REYER. 18-6 22 di Carlotta Zanardi in lunetta per il +12. 16-6 Laksa ancora chirurgica da tre! Schio trova il primo vantaggio in doppia cifra. 13-6 Kaila Charles da due! Buona l’uscita della Reyer dal minuto di sospensione. 13-4 Jasmine Keys brucia la retina dall’arco! +9 delle campionesse in carica, time-out immediato di coach Andrea Mazzon. 10-4 Cecilia Zandalasini dalla media! +6 Schio. 8-4 12 di Mariella Santucci in lunetta per interrompere l’emorragia di Venezia. 8-3 LAKSA DA TRE! UNO-DUE MICIDIALE FAMILA WUBER. 5-3 CECILIA ZANDALASINI! TRIPLA, +2 SCHIO.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia 13-6, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: break di 8-0 delle scledensi in avvio di match Notizie correlate LIVE Schio-Venezia 39-33, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: le scledensi rimangono a +6 all’intervallo lungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Canestro di Kaila Charles sulla sirena non valido: si rimane quindi sul 39-33 per Schio su Venezia con cui... Leggi anche: LIVE Venezia-Schio 36-52, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: grande allungo delle ospiti in avvio di ripresa Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; Reyer-Schio, iniziano le finali scudetto. In diretta sulla Rai; LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3; Famila Wuber Schio - UMANA REYER VENEZIA. Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-3, tv, programma, streamingE’ la giornata decisiva per l’assegnazione dello scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi domenica 26 aprile alle ore 20:15 Famila Wuber ... oasport.it LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questa bellissima finale scudetto si deciderà quindi in gara-3 al Palaromare. Per questa sera è tutto amici di ... oasport.it Sfida decisiva per assegnare il 94° Scudetto tra Famila Schio e Reyer Venezia DIRETTA esclusiva RaiSport e RaiPlay - facebook.com facebook In occasione di gara 3 di finale scudetto LBF: Schio - Umana Reyer Venezia in programma domenica 26 aprile ore 20.15, la società mette a disposizione ingresso e pullman gratuito ai tifosi reyerini (fino ad esaurimento posti disponibili). Maggiori info sul nostr x.com