LIVE Schio-Venezia 55-46 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | la Famila Wuber conserva il +9 all’ultima pausa breve

Nella partita di basket femminile tra Schio e Venezia, il punteggio al termine del terzo quarto è di 55-46 in favore di Schio. Durante l’ultimo intervallo breve, la squadra di casa mantiene un vantaggio di nove punti. Nel corso dell’ultimo quarto, Venezia ha ridotto lo svantaggio a otto punti grazie a una giocata di Kaila Charles, che ha segnato un canestro importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-51 Virata e canestro di Kaila Charles. Ancora -8 Venezia. 59-49 Jessica Shephard! Ancora +10 Schio, time-out Mazzon. 57-49 Tripla di Kaila Charles! La Reyer non molla. 57-46 Costanza Verona interrompe il digiuno offensivo di questo ultimo quarto. Inizia la frazione decisiva! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? la Famila Wuber Schio rimane avanti 55-46 sull’Umana Reyer Venezia. 55-46 Giro perfetto in lunetta anche per Schio con Maria Conde. 53-46 Mariella Santucci lascia un libero sul ferro. 53-45 22 anche per Olbis Andre’. 51-45 22 di Kaila Charles ai liberi. 51-43 DOJKIC ‘ON FIRE’! BOMBA, COL FALLO.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia 55-46, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Famila Wuber conserva il +9 all’ultima pausa breve Notizie correlate LIVE Schio-Venezia 47-55, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: terzo quarto dominato dalla Reyer, Famila Wuber in difficoltàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-57 2/2 ai liberi di Costanza Verona. Leggi anche: LIVE Schio-Venezia 34-21, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Famila Wuber prova a scappare nel secondo quarto Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; Techfind Serie A1 - Venezia accelera nella seconda metà di gioco e si prende Gara 1 delle Finali Scudetto; LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3; Finale Scudetto, colpo Reyer: Venezia espugna Schio in Gara 1. LIVE Schio-Venezia 46-40, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer ricuce parzialmente il gap nella ripresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-3, tv, programma, streamingE’ la giornata decisiva per l’assegnazione dello scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi domenica 26 aprile alle ore 20:15 Famila Wuber ... oasport.it Sfida decisiva per assegnare il 94° Scudetto tra Famila Schio e Reyer Venezia DIRETTA esclusiva RaiSport e RaiPlay - facebook.com facebook In occasione di gara 3 di finale scudetto LBF: Schio - Umana Reyer Venezia in programma domenica 26 aprile ore 20.15, la società mette a disposizione ingresso e pullman gratuito ai tifosi reyerini (fino ad esaurimento posti disponibili). Maggiori info sul nostr x.com