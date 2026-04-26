LIVE Schio-Venezia 46-40 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | la Reyer ricuce parzialmente il gap nella ripresa

Nella partita di basket femminile tra Schio e Venezia, il punteggio è di 46-40 in favore di Schio. Durante la seconda frazione, la squadra di casa ha cercato di ridurre il distacco, con una giocatrice che ha segnato un canestro importante a cronometro fermo. Segui gli aggiornamenti in diretta per conoscere gli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48-40 22 di Carlotta Zanardi a cronometro fermo per ridare ossigeno a Schio. 46-40 Completato il 2+1. 46-39 HOLMES COL FALLO! VENEZIA FA SENTIRE LA PRESSIONE, -7. 46-37 Joyner Holmes si mette in proprio e tiene la Reyer sotto la doppia cifra di svantaggio. Time-out Schio. 46-35 Appoggio di Costanza Verona. 44-35 Penetrazione fulminante di Ivana Dojkic. 44-33 Kitija Laksa per muovere il punteggio dopo alcuni minuti. +11 Schio. 42-33 Assist di Matilde Villa, canestro di Joyner Holmes. Inizia la ripresa a Schio! 21:15 10 punti di Kitija Laksa e 9 di Jasmine Keys per la Famila Wuber, con 14 punti di una scatenata Ivana Dojkic per la Reyer Venezia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia 46-40, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer ricuce parzialmente il gap nella ripresa Notizie correlate Leggi anche: LIVE Venezia-Schio 40-61, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: vola via Schio, in difficoltà la Reyer LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questa bellissima finale scudetto si deciderà quindi in gara-3 al Palaromare. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3; Basket femminile, Schio sbanca Venezia in gara-2. Si va alla bella per assegnare lo scudetto; Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming. Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-3, tv, programma, streamingE’ la giornata decisiva per l’assegnazione dello scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi domenica 26 aprile alle ore 20:15 Famila Wuber ... oasport.it LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questa bellissima finale scudetto si deciderà quindi in gara-3 al Palaromare. Per questa sera è tutto amici di ... oasport.it Sfida decisiva per assegnare il 94° Scudetto tra Famila Schio e Reyer Venezia DIRETTA esclusiva RaiSport e RaiPlay - facebook.com facebook In occasione di gara 3 di finale scudetto LBF: Schio - Umana Reyer Venezia in programma domenica 26 aprile ore 20.15, la società mette a disposizione ingresso e pullman gratuito ai tifosi reyerini (fino ad esaurimento posti disponibili). Maggiori info sul nostr x.com