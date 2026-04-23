LIVE Venezia-Schio 53-74 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3

La partita tra Venezia e Schio si è conclusa con il punteggio di 53-74 a favore delle ospiti, portando la serie alla decisiva gara-3. La squadra di Schio ha mostrato una prestazione superiore rispetto alla Reyer, concludendo così la sfida in modo convincente. La finale scudetto si giocherà quindi nuovamente al Palaromare, dove si deciderà il campione. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questa bellissima finale scudetto si deciderà quindi in gara-3 al Palaromare. Per questa sera è tutto amici di OA Sport, buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo! Grande prestazione delle campionesse in carica, guidate da una Zandalasini top scorer con 15 punti. Bene anche Verona con 13 e Conde con 12. Per la Reyer la migliore è stata Dojkic con solo 11 punti a referto. Le lagunare hanno avuto difficoltà sin dal primo minuto e non sono mai realmente riuscite ad entrare nella partita. La Famila Wuber Schio vince nettamente gara-2 per 53-74. Prestazione solidissima delle orange, sempre in testa per tutti i 40?.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Venezia-Schio 40-61, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: vola via Schio, in difficoltà la Reyer Leggi anche: LIVE Venezia-Schio 51-70, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: Schio continua a segnare, si avvicina gara-3 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streaming; LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa possono chiudere i conti; Basket femminile, gara-2 potrebbe valere lo scudetto per la Reyer Venezia. Schio vuole tenere aperti i giochi. LIVE Venezia-Schio 40-61, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: vola via Schio, in difficoltà la ReyerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-61 Ancora Mavunga. 43-61 1/2 per Mavunga. 42-61 Segna il libero Charles. Tecnico a Zandalasini. 41-61 1/2 di ... oasport.it Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streamingOggi potrebbero succedere tante cose. Venezia-Schio (ore 20.15), gara-2 della finale scudetto, è destinata ad avere due inevitabili sorti. Una: ... oasport.it Splendida vittoria in trasferta per l’Umana Reyer Venezia in Gara 1 della Finale Scudetto. Battuto il Famila Wuber Schio per 71-60. Giovedì al Taliercio Gara 2 Anna Bigarello - facebook.com facebook Colpo di mano della Reyer Venezia: è sua gara-1 di finale scudetto a Schio, e giovedì ci sarà la decisiva sfida al Taliercio nella serie 2 su 3 x.com