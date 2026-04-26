LIVE Schio-Venezia 42-31 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | reazione Reyer nel secondo quarto per tenere la partita in equilibrio

La partita tra le due squadre di basket femminile si è conclusa con un vantaggio di 11 punti per la squadra di casa all’intervallo lungo, con il punteggio di 42-31. Durante il secondo quarto, la squadra ospite ha tentato una rimonta, ma il vantaggio si è mantenuto stabile. Ivana Dojkic ha segnato l’ultimo tiro prima della pausa, portando il punteggio finale di quel periodo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo 42-31 per Schio su Venezia! 42-31 22 di Ivana Dojkic a cronometro fermo. 42-29 Badiane dalla media. 40-29 Ivana Dojkic va fin in fondo e avvicina ulteriormente la Reyer. 40-27 Step back di Martina Fassina. 40-25 Jasmine Keys da due in uscita dal minuto di sospensione! +15 Schio. 38-25 Martina Fassina in contropiede! Mini-parziale Reyer, time-out Schio con 2’28” da giocare nel secondo quarto. 38-23 Semi-gancio di Lorela Cubaj! Venezia prova a scuotersi. 38-21 Rimbalzo e appoggio della giocatrice della Nazionale per il +17. Reyer in difficoltà. 36-21 Jasmine Keys segna entrambi i liberi a disposizione per il massimo vantaggio Schio a +15.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia 42-31, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: reazione Reyer nel secondo quarto per tenere la partita in equilibrio Notizie correlate LIVE Schio-Venezia 43-49, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer prova un mini-allungo nel terzo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-49 Mawunga per allungare il parziale Venezia. Leggi anche: LIVE Schio-Venezia 34-21, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Famila Wuber prova a scappare nel secondo quarto Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; Techfind Serie A1, playoff - Schio scappa nel terzo quarto e vince a Venezia. La finale si deciderà a gara 3; Delusione Reyer, Schio corsara al Taliercio: per lo scudetto servirà gara-3; LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3. Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-3, tv, programma, streamingE’ la giornata decisiva per l’assegnazione dello scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi domenica 26 aprile alle ore 20:15 Famila Wuber ... oasport.it LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questa bellissima finale scudetto si deciderà quindi in gara-3 al Palaromare. Per questa sera è tutto amici di ... oasport.it Sfida decisiva per assegnare il 94° Scudetto tra Famila Schio e Reyer Venezia DIRETTA esclusiva RaiSport e RaiPlay - facebook.com facebook In occasione di gara 3 di finale scudetto LBF: Schio - Umana Reyer Venezia in programma domenica 26 aprile ore 20.15, la società mette a disposizione ingresso e pullman gratuito ai tifosi reyerini (fino ad esaurimento posti disponibili). Maggiori info sul nostr x.com